Festa della Castagna. Domani ad Azzano chiusura con dj Bresciani

E confermata per domani la seconda (e conclusiva) giornata della Festa della castagna ad Azzano. Dopo il successo di domenica scorsa, gli organizzatori della locale pubblica assistenza puntano a fare il bis e dopo aver analizzato le previsioni meteo hanno deciso di ufficializzare la data di domani. Quindi il borgo sarà nuovamente addobbato con allestimenti scenografici a tema, non mancheranno mercatini e prodotti enogastronomici e, ovviamente, a base di castagna. Dalle 17 musica col dj Marco Bresciani. Sarà ancora attivo dalle 10 il servizio gratuito di bus navetta dalla località La Cappella e in prossimità del centro abitato di Azzano per poi spostarsi progressivamente verso il basso