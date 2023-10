Festa del peperoncino a Camaiore: Ruffini personaggio Pic

Torna la Festa Pic sabato 7 e domenica 8 ottobre. Con più di 10 stand di produttori calabresi di peperoncini. Fiera, esposizioni, show cooking ed ospiti di altissimo livello arricchiranno la kermesse.

Uno fra gli ospiti più attesi è Enrico Derflingher, nominato miglior chef al mondo nel 2008 e chef della casa reale inglese, che intratterrà il pubblico tra nozioni culinarie, testimonianze di vita ed uno show cooking. Nell’occasione sarà nominato ambasciatore del peperoncino nel mondo. Previsti, per il pomeriggio di sabato 7, tre talk dedicati alla cucina,. Domenica mattina alle 10 si accenderanno i fornelli con lo showcooking di Gabriele Polonia del ristorante Alex di Marina di Pietrasanta, a seguire altri talk show (Vetrina Toscana, progetto integrato di comunicazione digitale che promuove il turismo enogastronomico nato su iniziativa di Regione, Unioncamere, Toscana Promozione e Fondazione Sistema Toscana), con la presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e di Alessandro Del Dotto. A seguire un altro show cooking con Franco Mazzei del ristorante Secco di Camaiore che, alle 12, lascerà i fornelli a Cristiano Tomei del ristorante L’Imbuto di Lucca. E’ prevista anche la gara per la miglior torta di pepe, specialità tipica camaiorese. Il personaggio pic di questa edizione sarà l’attore livornese Paolo Ruffini. Mostra fotografica al teatro dell’Olivo, il contest per decretare il miglior scatto pic, l’immancabile presenza di re peperoncino, impersonato da Gianni Pellegrino, attore di cinema e teatro celebre per il ruolo rivestito ne ‘Il Ciclone’ di Leonardo Pieraccioni.