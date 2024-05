Festa alla Misericordia. Si inaugura l’ambulanza

Giornata di festa domani alla Misericordia di Seravezza per l’inaugurazione della nuova ambulanza in programma alle 10 alla sede dell’associazione. Il mezzo, moderno e dotato di tutti i presìdi di soccorso più all’avanguardia, sarà destinato al servizio d’emergenza territoriale del 118. A donare l’ambulanza è stato un anonimo benefattore, confratello dell’associazione che ha chiesto di restare ignoto. Inoltre sarà l’occasione Roberto Sacchelli, detto “Scialè“, storico volontario della Misericordia scomparso a marzo: come scritto sulla fiancata, il nuovo mezzo è dedicato alla sua memoria.

La cerimonia prevede che il correttore spirituale della Misericordia, don Luca Volpi, celebrerà la messa nella chiesa della Santissima Annunziata. Dopodiché ci sarà la benedizione del mezzo a cui seguirà un breve corteo festoso per le vie di Seravezza. Alle 12,45, nella piazza davanti alla chiesa, si terrà un pranzo beneaugurante aperto a tutti a base di tordelli, roastbeef, patate, vino e altre prelibatezze. Inaugurazione che arriva a pochi giorni dall’insediamento del nuovo consiglio direttivo, con l’incarico di governatore affidato a Luca Antonucci.