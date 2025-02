Festa a Bicchio. Oggi debutta la festa rionale

Una piazza, quella dell’Amicizia, addobbata a festa. Una via, l’Aurelia, che collega Viareggio a Torre del Lago in cui si respira aria di Carnevale. E aggiungiamoci poi anche la voglia, e l’entusiasmo, del debutto. È tutto pronto a Bicchio per la prima festa rionale del quartiere ideata dal gruppo operativo Comitato Bicchio, che oggi animerà la frazione. "Siamo pronti ed emozionati per questa nuova avventura nel mondo dei coriandoli – racconta Stefania Bezzini, che assieme al marito Moreno Vannozzi e a Stefania Maffei, rappresenta l’anima del comitato –. La festa, dedicata ai bambini, prenderà il via alle 15 nella nostra piazza. I piccoli della scuola Don Beppe Socci ne saranno i grandi protagonisti e per loro, così come per tutti, ci saranno musica, merenda e tanti coriandoli. Ci sarà anche la sfilata dei carri in miniatura e poi lo spettacolo offerto dalle “Ragazze Spaziali“, alunne di Spazio Scenico di Susanna Pellegrini". La stessa cantante riproporrà anche la canzone protagonista del recente Incanto dei Rioni dal titolo ‘Il cane Achille’; canzone che per il Comitato ha un valore molto speciale. "Achille era l’amico fedele del nostro Matteo Traina, figlio di Stefania - sottolinea ancora Bezzini -. Erano assieme quando rimasero entrambi vittime di un incidente stradale che ne causò la morte. Matteo, vittima innocente, era un ragazzo sempre allegro, ben voluto da tutto il quartiere e proprio nel suo ricordo abbiamo deciso di fare qualcosa per tutta Bicchio".

Sergio Iacopetti