"Ferrari F40 a Pietrasanta: si celebra l'anniversario del 40°"

Il Cavallino rosso è pronto a sfoggiare i propri bolidi per la gioia dei suoi aficionados. Dopo l’arrivo di ieri a Forte dei Marmi, oggi il primo “Ferrari legacy tour“ farà tappa anche a Pietrasanta. Si tratta di un evento dedicato in via esclusiva ai proprietari dei più celebri modelli, in particolare la Ferrari F40 per celebrarne, come recita il nome, il 40° anniversario. Saranno infatti 40 gli esemplari di questo storico modello che prenderanno parte a un viaggio di cinque giorni, attraverso le Alpi Apuane, la Versilia e la campagna toscana, fino a Maranello. Stamani, dopo la partenza alle 10 dal Fortino di Forte dei Marmi, i partecipanti andranno a San Miniato e Lucca, con arrivo alle 15,45 in piazza Duomo a Pietrasanta con un raduno a cui si sono già dati appuntamento numerosi tifosi delle “rosse“. Alle 16,30 il convoglio ripartirà in direzione di Forte dei Marmi. Il finale domattina, con partenza da piazza Etterbeck a Forte dei Marmi, in direzione di Maranello, mentre il clou ci sarà sabato a Modena e Fiorano.