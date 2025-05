FdI, prima assemblea dopo il voto

Venerdì alle 21 alla Mutuo Soccorso si svolgerà la prima assemblea del locale circolo di Fratelli d’Italia, dopo l’elezione del nuovo coordinatore comunale Marina Staccioli. L’assemblea è rivolta agli iscritti ed ai simpatizzanti e, in tale occasione, saranno presentati i nuovi componenti del coordinamento comunale (di cui fanno parte l’ex coordinatore uscente di circolo Silvestri e Belli che si era candidato alla guida del gruppo locale). Insieme agli eletti durante il congresso dello scorso febbraio, saranno presentati anche gli altri membri nominati direttamente dal presidente del circolo. A comporre il coordinamento, oltre a Staccioli sono: Ermindo Tucci, Graziella Polacci, Batisti Paola, Angelo Polacci, Davide Belli, Domenico Monteforte, Elena Luisi, Giulia Maria Carli, Silla Silvestri, Giulia Mazzuoli.

All’incontro parteciperanno anche l’onorevole Riccardo Zucconi, il capogruppo in consiglio regionale di Fdi Vittorio Fantozzi ed il presidente provinciale Riccardo Giannoni. Marina Staccioli indicherà quelle che saranno le linee guida tenute dal circolo mentre ciascun componente del coordinamento illustrerà i propri compiti e le attività che intenderà portare avanti. Saranno presenti anche i due assessori Graziella Polacci e Massimo Lucchesi. Nelle giornate del 17, 24 e 31 maggio verrà poi allestito un gazebo nel centro di Forte dei Marmi per pubblicizzare l’attività del partito e per dare corso al tesseramento dei nuovi iscritti.