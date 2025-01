FdI plaude a Lucchesi: "Ha difeso il mercato"

Fratelli d’Italia di Forte dei Marmi esprime apprezzamento per l’iniziativa dell’assessore Massimo Lucchesi, che ha deciso di porre fine alla pratica di utilizzare il nome “Mercato di Forte dei Marmi” per mercati itineranti che si svolgono in diverse piazze italiane. "Questa presa di posizione è importante – sostiene FdI – poiché diversi mercati che si svolgono lontano da Forte dei Marmi utilizzano indebitamente il nome del paese, alimentando confusione tra i consumatori e danneggiando il nostro buon nome. E’ fondamentale difendere le tradizioni del nostro territorio, evitando che il nome “Mercato del Forte” venga spacciato. L’assessore Lucchesi ha intrapreso un’azione formale, scrivendo all’Anci per sottolineare l’anomalia di queste pratiche. L’auspicio è che questo intervento possa mettere fine a una disputa che, se non risolta, rischia di compromettere l’immagine di Forte dei Marmi. Auguriamo che, attraverso un percorso di dialogo e tutela legale, si arrivi a una soluzione che rispetti la nostra storia e identità."