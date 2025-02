FdI, elezioni di fuoco. Cappellano si propone ma Staccioli non si ritira

Sono sempre più infiammate le prossime elezioni per il nuovo presidente del circolo FdI di Forte dei Marmi. Domattina dalle 10 è fissato il congresso comunale all’hotel 1908 con la presenza – come annunciato – di due ’pretendenti’: Davide Belli e Marina Staccioli. Ma nel giro di poche ore ci sono stati nuovi colpi di scena, quasi impensabili, ad agitare le acque. Che la spaccatura andasse indigesta al presidente uscente Silla Silvestri non è un mistero, lui che suggerendo il nome di Belli pensava di andare in naturale continuità: ecco che ha tentato infatti di trovare la quadra prima dell’appuntamento-sfida alle urne. A tal proposito si sarebbe proposto per una candidatura unitaria Andrea Cappellano. Silvestri, Davide Belli e un gruppo di supporter si sarebbero pertanto riuniti per discutere la questione e lo stesso Belli avrebbe manifestato disponibiità a fare un passo indietro per ritrovare compattezza. Ma a dire ’no’ alla possibile discesa in campo di Cappellano sarebbe stata la Staccioli, fermamente convinta di proporsi al voto.

Sempre secondo indiscrezioni a quel punto lo stesso uscente Silvestri avrebbe messo sul tavolo un’altra possibilità, quella di prolungare la propria presidenza sempre, ovviamente con la stessa condizione: Belli e Staccioli ritirati. Il copione si è ripetuto con la seconda non convinta della soluzione nonostante il rilancio della situazione (Silvestri avrebbe anche proposto di fare un coordinamento di 10 elementi, 5 da lui nominati e 5 dalla Staccioli). I mal di pancia nel partito non si placano e la corsa promette a questo punto di rimanere ’a due’: domattina l’assemblea si aprirà con gli interventi dei referenti di partito e poi nel pomeriggio dovrebbe essere completato lo spoglio che ufficializzerà il nome di chi guiderà la sezione (votazioni dalle 11 alle 17). In ballo non ci sono emolumenti, bensì l’appetitosa poltrona per la guida del partito che in una piccola realtà come Forte conta 120 iscritti ma che rappresenta la forza politica attualmente in fortissima ascesa. Quindi apripista di possibili futuri scenari in prospettiva delle amministrative 2027.

Francesca Navari