Fdi contro la giunta "Non rispetta le norme"

Documenti che non arrivano, o che vengono forniti in modo incompleto. E poi ancora, atti non approvati nei tempi: per Fratelli d’Italia, la giunta Barsotti si comporta "in modo scorretto".

"Nel deposito di bilancio consuntivo 2022 ai consiglieri è assente il documento principale e necessario ’Conto del Bilancio’ relativo alle uscite per ’Programmi’ – attaccano i consiglieri comunali Alberto Coluccini e Michela Dell’Innocenti assieme al consigliere regionale Vittorio Fantozzi –; inoltre la parte delle ’Missioni’ è compilata solo parzialmente e non correttamente. Non risultano presenti neanche l’elenco dei crediti inesigibili, la tabella parametri di deficitarietà, il conto agenti contabili interni, l’attestazione inesistenza debiti fuori bilancio. I revisori hanno rilasciato un parere non valido, poiché espresso su dei documenti non approvati in giunta ma presenti solo nel deposito ai consiglieri".

Secondo gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, dunque, la giunta non avrebbe adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente. "Non hanno osservato quanto diposto dal Testo unico degli enti locali sul rendiconto di gestione – continuano –; tutto questo dopo non aver rispettato la scadenza del 30 aprile per l’approvazione del bilancio in consiglio, motivo di possibile commissariamento dell’amministrazione comunale ai sensi del Tuel, ma che il prefetto non aveva esercitato probabilmente fidandosi delle parole e rassicurazioni fasulle dell’amministrazione di centrosinistra Barsotti". Per tutti questi aspetti, i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni hanno deciso di "denunciare lo scorretto comportamento della giunta di Massarosa".

RedViar