"Fate entrare in casa solo chi conoscete"

Gli anziani sono le vittime più frequenti di personaggi senza scrupoli che escogitano mille modi per attirare nella loro trappola le personecapendone la buona fede. Per questo i carabinieri hanno attivato una serie di incontri sul territorio per informare in modo capillare gli anziani. Ieri mattina se ne è svolto uno nella sede dell’associazione nazionale carabinieri al Varignano, dove il comandante della stazione carabinieri di Viareggio, Raffaele Ferraro e la militare Gloria Ricciardi hanno incontrato una ventina di anziani. Con loro anche il parroco don Luca che si è reso disponibile a illustrare il decalogo antitruffa nei locali parrocchiali. Durante l’incontro sono state spiegate alcune delle truffe più comuni. "Intanto – ha detto il comandante Ferraro – ci sono persone che si fingono carabinieri, poliziotti o finanzieri. Dicono che il figlio ha avuto un incidente, oppure è stato arrestato. E chiedono soldi per rilasciarlo. State attenti – ha detto il comandante – nessun esponente delle forze dell’ordine vi chiederà soldi". Poi ci sono i finti tecnici. "Usano una bomboletta per sprigionare un po’ di gas. Poi suonano al campanello di casa dicendo che c’è stata una perdita di gas e devono controllare. Non funziona così – avverte Ferraro – in caso di perdita di gas intervengono i vigili del fuoco; i tecnici del comune o dell’azienda erogatrice intervengono semmai in un secondo momento". E poi ancora c’è il trucco del pacco ordinato dal figlio e che quindi c’è da pagare. La prima raccomandazione che danno i carabinieri è quella di non aprire a nessuno, solo a chi si conosce.