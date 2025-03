Fashion week. La stilista spicca il volo

Martina Donzella si impone ufficialmente nell’Olimpo della moda. La giovane fashion stylist ha infatti proposto per la prima volta la sua collezione alla Milano Fashion Week, la vetrina d’eccellenza che riesce a calamitare l’attenzione di giornalisti e influencer sulle nuove tendenze. La sfilata è stata ospitata all’hotel Nhow Milano, al centro della famosa via Tortona, sotto gli occhi attenti di buyer italiani e stranieri: Marina Donzella ha presentato la sua logica di ’donna senza tempo’ tra tailleur, lunghi e romantici abiti da sera e un rincorrersi di pizzo e paillettes inseriti in modo vistoso o talvolta sussurrato.

"E’ stata una grande soddisfazione conquistare uno spazio così importante dopo l’apertura a novembre del mio primo negozio a Milano – racconta Martina Donzella – e soprattutto mi ha lusingato l’apprezzamento dei presenti che hanno capito lo stile che intendo proporre. Quello di una donna elegante e mai volgare, capace di esaltare la sua personalità al lavoro così come ad una serata di gala. Tra l’altro tutti gli abiti che hanno sfilato sono disponibili nel mio atelier di Forte dei Marmi, così rafforzando quel legame che da sempre unisce il nord Italia alla Versilia".

Tra l’altro la stilista – il cui brand porta il suo nome – a ottobre calcherà le passerelle di Los Angeles. "E’ una proposta che mi è stata fatta – anticipa – e comunque questo sarà un anno impegnativo: ho clienti in America ma anche negli Emirati e vorrei aprire punti vendita in quei Paesi".

Fra.Na.