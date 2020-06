Firenze, 4 giugno 2020 - Progetti, idee, proposte e prospettive del turismo sulla costa toscana. Di questo si parlerà domani alle 11 a Firenze, nella sede de “La Nazione“, nel forum organizzato dal nostro quotidiano e moderato dalla direttrice Agnese Pini. Saranno i sindaci dei comuni costieri a parlare di come sarà possibile dare nuovo impulso al settore del turismo che vuole e deve mantenere un ruolo da protagonista nella fase della ripartenza. Il forum vuole essere un laboratorio di idee e una vetrina per una Toscana che, nonostante tutto, ha tutte le carte in regola per farsi trovare pronta alla nuova stagione turistica.Tra i partecipanti anche i sindaci di Grosseto, Livorno e Portoferraio, Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta.

© Riproduzione riservata