Farmaè cambia nome in Talea E i ricavi volano a più 38 per cento

Il Consiglio di Amministrazione di Farmaè S.p.A. – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader in Italia nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – ha deliberato di sottoporre agli azionisti della Società il cambio di denominazione della Società in Talea S.p.A.. L’Assemblea dei Soci che sarà convocata per il giorno 28 aprile 2023 sarà chiamata ad approvare, inter alia, le modifiche dello Statuto che porteranno a un nuovo nome e a una nuova piattaforma web. La convocazione dell’Assemblea sarà resa nota al mercato nei termini e secondo le modalità di legge. Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Farmaè, ha così commentato: “Dopo il passo compiuto il 29 luglio 2019, nostro primo giorno di quotazione, annunciamo oggi un grande progetto di crescita e sviluppo, che ci consentirà di valorizzare i punti di forza del nostro Gruppo, che abbiamo coltivato e fatto crescere guardando ai nostri stakeholders, proprio come una talea che diventa una pianta forte e sana. Il DNA della nostra Talea è costituito dall’impegno a fornire soluzioni innovative e sostenibili per i nostri clienti e partner, sempre alla ricerca di nuove opportunità di crescita e sviluppo. Grazie alle nuove tecnologie e al digitale abbiamo tutti la possibilità di esercitare un maggior controllo sulle nostre vite, con risultati sorprendenti per le aziende e gli individui. Sono le persone a modificare la dinamica della relazione con le marche ed è proprio sulle persone che da sempre abbiamo posto l’accento e da cui siamo partiti per far evolvere la nostra strategia di crescita. Con Talea vogliamo portare a compimento i bisogni e i desideri delle persone e delle aziende, grazie alla digital transformation. L’ampliamento dell’offerta ci consentirà di cogliere in futuro nuove opportunirà sul mercato continuando a crescere in maniera sostenibile“.

Il gruppo ha intanto accelerato la crescita dei ricavi consolidati nel quarto trimestre 2022, pari a 34,9 milioni di euro (+ 38%), e nell’intero anno a 116,1 milioni (+41% e +13,2% a parità di perimetro), ha confermato l’incremento del numero di prodotti venduti e degli ordini online e ha superato un milione di clienti a fine 2022.