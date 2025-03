Farmacie comunali . Visite gratis all’udito

Prevenire ipoacusia e sordità per una vita piena e in salute, gratis, nelle farmacie comunali. Nelle giornata di domani alla Farmacia Comunale 2 di Vaiana e giovedì alla Farmacia Comunale 1 di Vittoria Apuana si svolgeranno due mattinate di visite gratuite sulla salute dell’udito. L’esame dura in tutto una ventina di minuti e sarà eseguibile dalle 9:30 alle 12:30. Per partecipare all’evento di domani telefonare allo 0584 89403 o recarsi direttamente in Via Olmi a Vaiana, per effettuare la prenotazione. L’evento di giovedì è invece prenotabile allo 0584 752130.