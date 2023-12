Fanno fuggire il cane per rubare in casa

Hanno tagliato la rete di un giardino facendo uscire il cane in modo da agire indisturbati e razziare un’abitazione, al cui interno si trovava solo un’anziana di 88 anni. Poi per fortuna il “colpo“ non è andato a segno e il cane è stato poi ritrovato sull’Aurelia. Ma anche all’Africa l’allarme furti non conosce sosta. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì, con i proprietari che hanno deciso di rivolgersi a una guardia giurata oltre a montare una telecamera. Soltanto due giorni prima l’anziana era stata costretta a cacciare due uomini, probabilmente gli stessi ladri, che pretendevano di entrare spacciandosi per tecnici Enel.