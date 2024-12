Falsi dipendenti comunali: "Non date loro appuntamenti"

"Pronto? La chiamiamo dal Comune, vorremmo fissare un appuntamento a casa sua...". Sono diversi i cittadini che in questi giorni stanno ricevendo telefonate del genere, ignari che dall’altra parte della cornetta in realtà ci sono truffatori interessati a tutt’altri scopi. A lanciare l’sos alla popolazione è la stessa amministrazione comunale. "Alcuni cittadini – spiegano – ci segnalano di aver ricevuto la telefonata di una persona che si presenta come un incaricato del Comune e cerca di ottenere un appuntamento per recarsi a casa dei cittadini. Si raccomanda di non accettare alcun appuntamento in quanto nessuno è stato incaricato dal Comune. Chiediamo inoltre di segnalare eventuali chiamate sospette alle forze dell’ordine". Che è poi lo stesso copione delle truffe, sempre telefoniche, che negli ultimi tempi hanno ragigunto diverse persone. A volte è successo sotto forma di messaggi inviati da finti parenti per segnalare un fantomatico incidente e la necessità di avere soldi, altre volte si tratta invece di chiamate da parte di finti carabinieri o poliziotti.