Fallimento di assicurazione estera. Decine di migliaia di euro in fumo

Molti cittadini viareggini e versiliesi si sono rivolti in questi giorni allo sportello di Confconsumatori del Comune di Forte dei Marmi di persona o telefonicamente per avere delucidazioni e supporto giuridico sulla vicenda che riguarda la liquidazione della compagnia assicurativa Fwu Life, scioglimento e liquidazione giudiziaria disposta del tribunale del Lussemburgo. Pertanto questi risparmiatori versiliesi, fascia di età compresa tra i 18 e 50 anni, che hanno investito somme comprese tra i 4mila ai 30mila euro nelle polizze della compagnia, hanno necessità di comprendere quale futuro li attende: si tratta di vedere andare in fumo risparmi affidati alla compagnia assicurativa.

"Confconsumatori è scesa in campo per fornire consulenza e assistenza ai risparmiatori, purtroppo anche nella nostra zona sono tanti, che hanno sottoscritto queste polizze vita nel corso degli anni e che hanno pertanto versato somme anche ingenti di denaro e che oggi si trovano davanti il rischio concreto di vederle perdute", spiega l’avvocato Francesca Galloni che gestisce lo sportello del consumatore del Comune fortemarmino e che attraverso la Nazione fornisce alcuni consigli a chi è incappato in questa vicenda.

"Innanzitutto - spiega l’avvocato Galloni- è necessario raccogliere i documenti utili per inviare una domanda fornita di prove che attestano il credito, per esempio copia della polizza sottoscritta; prova dei pagamenti fatti alla compagnia a titolo di premi, il valore della polizza più attuale comunicato alla compagnia assicurativa. I tempi saranno lunghi, ma sappiamo che ci sono risorse per gli indennizzi. Ogni titolare di polizza potrà recuperare verosimilmente il valore della polizza e non il valore della polizza investito. Quando il commissario darà i contatti ufficiali della procedura sarà utile fornire dati di contatto personali aggiornati, indirizzo di residenza ed e-mail, evitando di fornire la pec, perché in Lussemburgo non esiste la pec. Inoltre e’ utile rivolgersi alla nostra associazione per essere informati e aggiornati sulle fasi successive e azioni da percorrere nella domanda al passivo". Per maggiori informazioni e assistenza i cittadini possono contattare la sede della associazione Confconsumatori allo sportello di Forte dei Marmi, in visa Franceschi, il martedì dalle 15 alle 18 e giovedì mattina dalle 9 alle 12.

maria nudi