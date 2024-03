Fallimento della Conte of Florence. Si va verso un patteggiamento

Ieri dinanzi al Gup Trinci, si è tenuta l’udienza preliminare a carico di Riccardo Della Santina (commercialista viareggino sospeso dall’albo per motivi disciplinari), accusato di peculato, interesse privato del curatore fallimentare, omissione di atti d’ufficio e pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, quando era l’incarico di curatore del fallimento della Conte of Florence Distribution S.p.a. tra il 2018 al 2021. In particolare, secondo l’accusa, si sarebbe appropriato da una parte di consistenti somme della procedura, pari a oltre un milione di euro e dall’altro avrebbe coltivato per anni l’esercizio provvisorio a danno dei creditori, omettendo di depositare il rendiconto dell’attività. Nel corso dell’udienza, alla quale Della Santina non ha partecipato, il Tribunale ha disposto un rinvio su richiesta della difesa per poter concordare un patteggiamento con la Procura della Repubblica. Il processo è stato quindi rinviato al 4 giugno.