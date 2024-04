Fallimento colosso buoni pasto. Al centro una villa in Versilia

C’è anche l’acquisto di una maxi villa in Versilia dietro il fallimento della Qui!Group, il colosso dei buoni pasto. Ieri al tribunale di Genova davanti al giudice Caterina Lungaro, in 14 hanno accolto la proposta di patteggiamento, che verrà formalizzata all’ultima udienza, mentre in cinque hanno chiesto il rito abbreviato. In ogni caso la sentenza potrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Ieri ha iniziato a parlare il pm Patrizia Petruzziello, che ha coordinato le indagini della guardia di finanza. Il pm ha fatto una ricognizione sulla galassia di società legate al fondatore della Qui!Group Gregorio Fogliani e alla sua famiglia, anche loro a processo e ancora incerti se accogliere le proposte di patteggiamento. I reati sono bancarotta fraudolenta, riciclaggio, truffa aggravata e autoriciclaggio. Secondo l’accusa la famiglia avrebbe spogliato la società sottraendo i soldi per spese personali, come una appunto l’acquisto di una maxi villa in Versilia.