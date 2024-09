Fabio e Viktoria. Al matrimonio. Bocelli (in)canta

Il maestro Bocelli che ha intonato l’Ave Maria di Schubert è stato il regalo sicuramente più bello per quello che era un matrimonio davvero atteso. Fabio Giannotti, general manager dell’Alpemare (con un trascorso in prima linea in politica), ha sposato Viktoria Laan. Un amore nato alcuni anni fa: galeotta fu l’inaugurazione di un negozio di orologi lusso, dove appunto lavorava la bionda estone Viktoria e dove Fabio era stato invitato. Da quel momento non si sono più lasciati.

La cerimonia si è svolta alla chiesa di Vittoria Apuana alla presenza di tutta la famiglia di Andrea Bocelli. Poi il ricevimento a Villa Alpebella tra eleganza, ballo e musica fino a tardi.