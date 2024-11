Expo a Fort Lauderdale. Tre nuovi progetti firmati Next Yachts Group

FORT LAUDERDALE (Florida)

Al salone di Fort Lauderdale, Ab Yachts e Maiora – marchi di Next Yachts Group, azienda del trust Nesti – hanno presentato tre nuovi progetti di imbarcazioni che arricchiscono la prestigiosa flotta viareggina.

L’Ab 95 (28,45 metri) è disponibile in due versioni. La prima segue la scia della sua gemella più grande, unendo eleganti e generose aree conviviali con la distintiva tecnologia sportiva del marchio per ottenere il perfetto connubio tra comfort e avventura. Si tratta di un’imbarcazione sportiva caratterizzata da un’incredibile silenziosità e dall’assenza di vibrazioni, ma ora può offrire ancora più vivibilità a bordo, comfort e benessere superiori.

La seconda versione, Ab 95 S, è creata per quegli armatori che sono sempre alla ricerca del brivido e dell’euforia di sfrecciare sull’acqua in modo sicuro ed elegante. Ha linee sinuose e sportive, il tetto convertibile integrato nel suo profilo aerodinamico, un sistema di propulsione all’avanguardia che garantisce prestazioni impressionanti in termini di velocità, manovrabilità, efficienza e comfort e soluzioni funzionali ingegnose.

Con AB 95, dicono dal cantiere, si può andare ovunque grazie a un pescaggio limitato di quattro piedi (poco più di un metro), e godere di un comfort senza pari in ogni momento. Per la linea Maiora, invece, ecco il nuovo modello Exuma 36 metri capace di velocità sorprendenti per il suo segmento e che può raggiungere in sicurezza e comfort i 35 nodi (64 chilometri orari). Il suo pescaggio molto limitato di quattro piedi e mezzo offre il piacere esclusivo di esplorare le meravigliose spiagge del Mediterraneo o le acque cristalline dei Caraibi senza la minima costrizione, sempre immersi nella natura. È presentato come uno yacht dalle brillanti prestazioni e con una straordinaria vivibilità a bordo.

W.S.