Il futuro dell’ex Telecom: diventerà un parcheggio. Mover si aggiudica l’area per 400mila euro

Viareggio, 25 settembre 2024 – Per 400mila euro – come da proposta irrevocabile d’acquisto presentata il 22 maggio al curatore, Donato Bellomo, su mandato del Consiglio Comunale – Mover si è aggiudicata all’asta la proprietà dell’ex Telecom. Per l’area, un tempo dell’Edinconsult, non è stata presentata nessun’altra offerta oltre a quella della società pubblico-privata. E così potranno adesso concretizzarsi i piani del Comune, che con Mover ha già manifestato l’intenzione di realizzare nel vecchio centro direzionale della Migliarina – trasformato da anni di totale abbandono in un dormitorio abusivo, in cui nel tempo si sono accavallate occupazioni e sgomberi – un parcheggio scambiatore multipiano (una struttura in ferro, alzato su due o tre piani). Servito da bus navetta, e dotato di postazioni per il noleggio di biciclette e monopattini elettrici.

“L’area – spiegano dal Municipio – si trova infatti in un punto strategico, vicino alle principali via d’uscita dalla città ma facilmente raggiungibile dal centro e dalla Passeggiata”. Nelle idee, ancora tutte da valutare, anche la possibilità di creare all’interno dello spazio un ricovero a pagamento (una quota simbolica) dove i pendolari possano lasciare le biciclette per poi raggiungere la vicina stazione ferroviaria, senza il timore di furti. E poi parcheggi coperti per i villeggianti, destinati a soste lunghe.

Complessivamente quello dell’ex Telecom – complesso che così venne ribattezzato per aver ospitato fino al 2001 il colosso delle telecomunicazioni – è uno spazio da 4.100 metri quadrati. La palazzina che ospitava gli uffici – che nella perizia viene descritta “in scadenti condizioni di conservazione e manutenzione“ – verrà abbattuta come del resto le tettoie che la circondano. E questo, insieme alla pulizia dell’intera area, sarà il primo atto pratico.

Sul piano amministrativo dovrà essere invece redatta e votata dall’assemblea cittadina la variante urbanistica che consenta di trasformare la destinazione dell’area ex Telecom da servizi a parcheggio. Entro dicembre sarà poi pronto il progetto tecnico el nuovo parcheggio, ancora allo studio dei tecnici incaricati da Mover, sulla base del quale verrà indetta una gara per l’affidamento dei lavori.