Ex Salesiani, il Pd non ci sta: "Il sindaco sia più rispettoso"

"Il sindaco Giovannetti rispetti il ruolo della nostra capogruppo Irene Tarabella e in generale dell’opposizione". Non si fa attendere la replica del commissario del Pd Marco Niccolai dopo l’infuocato consiglio comunale di lunedì sera e il severo rimprovero del primo cittadino nei confronti di Tarabella per l’intervento di quest’ultima sul futuro degli ex Salesiani. "La legge – ricorda Niccolai – attribuisce ai consiglieri comunali compiti di indirizzo e controllo sull’attività dell’amministrazione. Questo dovere spetta a maggior ragione ai consiglieri di opposizione: il gruppo Pd, guidato da Tarabella, sta svolgendo questa funzione, essenziale in ogni sistema democratico e che dunque, per noi che crediamo nei valori della democrazia, va tutelata ad ogni livello. Giovannetti continua a meravigliarsi di questo: gli consigliamo di rileggersi cosa prevedono le leggi e i regolamenti rispetto alle prerogative dei consiglieri comunali. Il Pd – conclude – continuerà a svolgere la sua azione di opposizione in aderenza al mandato che gli è stato dato dagli elettori".