Ex Moderno a Forte dei Marmi: Il Comune recupera i beni

Il Comune parte col recupero delle somme di oneri di urbanizzazione mai versate dalla Palladio costruzioni srl per la realizzazione del condominio Residenza Vittoria Apuana nell’immobile dell’ex hotel Moderno in via Padre Ignazio da Carrara. E, alla luce della sentenza del Tar del gennaio scorso, passata in giudicato, procederà anche col recupero del fondo commerciale (un tempo ospitava il fotografo Galli) che era oggetto di perequazione con la stessa società. Dopo il sequestro, parte adesso l’acquisizione dei beni da parte del Comune in una vicenda che vede in ballo circa 357mila euro di oneri mai versati e per i quali oggi sono coinvolti i cinque proprietari di appartamenti realizzati dalla Palladio, chamati a versare dai 9mila fino ai 61mila euro. Una vicenda che nasce nel 2010 quando la Palladio presenta il progetto di recupero a destinazione residenziale dell’albergo. Nel maggio 2011 fu sottoscritta la convenzione con l’obbligo per la ditta di corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione prima dell’efficacia del titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. A giugno 2013 la Palladio costruzioni firma una seconda convenzione a modifica della prima, dove si impegna a versare a tranche il contributo delle opere di urbanizzazione: 270mila euro a inizio lavori, 200mila entro il giugno 2014 e il saldo di 200.407 euro, oltre a interessi legali, contestualmente alla domanda di abitabilità. In realtà quella cifra il Comune non l’ha ricevuta e nel 2015 è stata notificata l’ingiunzione di pagamento. Non solo: in adempimento alla convenzione la società avrebbe dovuto cedere gratuitamente al Comune un fondo commerciale di 60 metri quadrati "per il quale – anticipa il vice sindaco Andrea Mazzoni – decideremo la destinazione".

Fra.Na.