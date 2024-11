Ex Edem, via alla maxi bonifica. Messa in sicurezza fino al 2026

Partito l’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’area mineraria ex Edem (sito di Rezzaio) a Valdicastello, finanziato con 2 milioni e mezzo di euro da risorse Pnrr erogate dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU. "Siamo al primo step di lavoro – spiega l’assessore all’ambiente, Tatiana Gliori – che proseguirà per circa 2 settimane e porterà a una pulizia generale dell’area, con smaltimento dei materiali. Terminata questa fase verranno eseguite alcune indagini con piezometri per monitorare lo stato della falda, prima di proseguire con le verifiche belliche e i successivi ripristini. L’obiettivo è consegnare alla comunità un’area fruibile, sicura e sostenibile sotto il profilo ambientale". Anche dal punto di vista dei servizi: "Conclusa la bonifica – aggiunge Matteo Marcucci, assessore a lavori pubblici e manutenzioni – vogliamo sistemare il piazzale antistante alle vecchie miniere che, di fatto, è già utilizzato per la sosta e renderlo un parcheggio a pieno titolo, con un piano stradale uniforme e spazi ben delimitati, in modo che la fruizione sia sicura". L’ex Edem comprende diversi fabbricati, quasi tutti abbandonati da oltre 25 anni con coperture, scale e passaggi pericolanti o crollati e un’ingente quantità di macchinari, automezzi e materiali di scarto lasciati all’interno dei vari edifici. Negli ultimi anni, l’amministrazione comunale aveva già effettuato diversi interventi mirati alle sorgenti primarie di inquinamento, come demolizione di silos, cisterne e bidoni con cernita, contenimento e smaltimento dei materiali raccolti; le operazioni attualmente in corso dovranno concludersi nel 2026 con impermeabilizzazione del sito, realizzazione servizi minimi, opere di regimazione idraulica e installazione di segnaletica.