Ex caserma carabinieri. Presto le verifiche tecniche. Si cercano ancora i fondi

In tema di opere pubbliche, sono tanti gli interventi previsti a Viareggio e in Versilia che sono in cantiere o che sono giunti ormai alla conclusione da parte della Provincia di Lucca. E’ quanto emerso nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri mattina a Palazo Ducale, a Lucca, dal presidente della Provincia Marcello Pierucci. Una sorta di primo bilancio ad alcuni mesi di distanza dal suo insediamento.

L’attenzione principale è rivolta all’edilizia scolastica, da sempre uno dei temi caldi e delle aree di maggiore competenza dell’ente. Sono tuttora in corso gli interventi di ristrutturazione del Marconi di Viareggio (ex Collegio Colombo) con la costruzione del Laboratorio delle nuove cucine per complessivi 12 milioni di euro (che arrivano con i fondi Pnrr). Lavori in corso per 4 milioni anche alla succursale del Marconi, a Seravezza, dove sono in via di conclusione le opere per la nuova sala da pranzo, così come proseguono gli interventi per la nuova sede dei laboratori. Allo Stagi di Pietrasanta, dove sorgerà il nuovo polo scolastico, è in costruzione la nuova cabina elettrica esterna che prima era interna alla scuola; l’edificio che sarà demolito e ricostruito grazie ad un avveniristico progetto architettonico da ben 20 milioni di euro.

A Viareggio si sono conclusi gli interventi sulle coperture del Galilei (270 mila euro) e il restauro delle facciate del Liceo classico Carducci (800 mila euro circa), mentre è stato aperto il cantiere all’istituto Piaggia dove sarà ricostruita la palestra (4,3 milioni di fondi Pnrr) che ha ricevuto il preventivo parere favorevole dal Coni. Al Liceo scientifico Barsanti e Matteucci sono stati effettuati i lavori di sistemazione del piazzale della scuola ora la Provincia sta realizzando l’intervento per sistemare definitivamente la porzione di tetto che fu oggetto di crollo nel maggio scorso. Da avviare anche l’intervento di realizzazione della nuova palestra dell’istituto Galilei per 1,4 milioni di quadro economico, in parte finanziato con il Bando Missione sport e periferie del ministero. In calendario, in questo 2025, anche l’ampliamento del Liceo "Chini" di Lido di Camaiore per il quale proprio la Regione Toscana ha recentemente deliberato un cofinanziamento di 1,5 milioni di euro a fronte di un progetto da 2 milioni di euro che copriranno il primo lotto di lavori.

Un altro settore di interventi su cui Palazzo Ducale intende concentrarsi è quello degli immobili di proprietà che dalle nostre parti sono parecchi: il presidente Pierucci ha confermato massima attenzione al recupero della ex Caserma dei Carabinieri di Viareggio per il quale esiste un accordo col Comune di Viareggio e con la Fondazione Isyl per la creazione di un Centro di formazione didattica e dei mestieri legati alla nautica. Al riguardo il presidente ha già incaricato la struttura tecnica della Provincia di effettuare a breve le indagini di vulnerabilità sismica dell’edificio. Nei prossimi giorni Palazzo Ducale convocherà i firmatari dell’accordo per promuovere un incontro per stabilire i prossimi passi e valutare il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali al fine di reperire le risorse per il recupero del vecchio immobile da quasi 7 mila metri cubi di volume. Chiuso da diversi anni e in completo degrado proprio in centro città prospiciente piazza Mazzini.

Fabrizio Vincenti