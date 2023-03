Ex Asl, sosta a ostacoli Radici sporgenti e buche Fioccano le proteste

Radici sporgenti temute dalle coppe dell’olio, sacchetti di rifiuti in mezzo alle siepi, giri complicati tra le buche, edifici fatiscenti. Sebbene sia uno dei più importanti parcheggi gratuiti della città, l’area ex Asl, in via Garibaldi, viene definito "percorso di guerra" dai cittadini che di giorno e di sera si avventurano alla ricerca di un posto. La storia è nota: dopo decenni di convenzioni tra i privati e il Comune, l’ultimo accordo ha visto una fetta di parcheggio assegnata gratuitamente all’ente in cambio della possibilità, per i proprietari, di edificare negli spazi rimanenti.

La situazione viene definita "di completo abbandono, sporcizia e parti quasi impraticabili" anche dal capogruppo Pd Nicola Conti, molto critico nei confronti dell’amministrazione comunale. "La porzione sterrata – scrive – ha enormi fosse che mettono a dura prova una normale e sicura percorrenza delle auto, mentre la parte iniziale asfaltata è piena di radici e avvallamenti pericolosi anche e soprattutto per pedoni e motocicli. Al di là di questi problemi, facilmente risolvibili se ci fosse la volontà, non si capisce perché la parte terminale del parcheggio debba rimanere interdetta alla sosta a causa della presenza di una rete arancione da cantiere presente ormai da mesi, quando si sarebbe potuto aspettare semplicemente l’intervento edilizio della proprietà. Una trentina di posti auto perduti che condizionano non poco la capacità dell’intera area, d’importanza vitale per i residenti, professionisti e attività di Porta a Lucca in ambito quotidiano". Un quadretto poco edificante che secondo Conti, infine, comprende anche la palazzina ex Asl ("deteriorata, in degrado e sporca") e i pericoli per i pedoni che dal parcheggio vogliono raggiungere i due marciapiedi, direzione centro o cimitero, "per la promiscuità con le auto e la mancanza di dissuasori o altri accorgimenti che ne separino i percorsi: servono interventi strutturali e definitivi".

In piazza Matteotti, invece, sono stati tracciati, lato Viareggio, i nove posti gialli riservati ai residenti a parziale recupero dei 23 stalli eliminati vicino all’ingresso dell’ex ospedale “Lucchesi“ in via Capriglia. Cancellazione dovuta all’imminente trasloco degli uffici comunali dal municipio di piazza Matteotti all’ex nosocomio.

Daniele Masseglia