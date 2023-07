Ex alunni di Viareggio si ritrovano a 55 anni dalla maturità

Gli ex alunni dell’istituto tecnico commerciale Carlo Piaggia di Viareggio si sono ritrovati al ristorante Il Gordo per festeggiare il lusinghiero traguardo dei 55 anni dal conseguimento del diploma. Gli alunni facevano parte della sezione B che diplomava ragionieri specializzati nel commercio estero. L’esame di Stato fu conseguito nel lontano luglio del 1968 dando gli scritti nella sede di Viareggio che allora si trovava in via Paolina e gli orali invece all’istituto commerciale Carrara di Lucca. La serata si è svolta in un clima di allegria amarcord e sana nostalgia del passato: la cena poi si è conclusa con un brindisi ricordando anche i compagni prematuramente scomparsi, con la promessa di ritrovarsi il prossimo anno a festeggiare il 56° anno dalla maturità, sempre con lo stesso spirito giovanile di allora e rispolverando aneddoti, curiosità sugli insegnanti di allora e simpatici ricordi di classe.

Ecco tutti gli ex alunni immortalati nella foto di gruppo scattata al termine della reunion: da sinistra Marisa Poletti, Carla Valsuani, Ezio Bedini, Romano Bartolozzi, Giovanni Bertacca, Francesco Quirici, Laura Castelli, Antonio Pasquinucci, Carla Bemi, Dino Di Grande, Gilberto Baldaccini, Simonetta Cusini, Maria Pia Valsuani, Piero Maccari e Isabella Luporini.