Eventi intorno all’8 marzo. Programma degli incontri

VIAREGGIO"Ciascuno di noi è potentissima per dare legittimità alle donne", esordisce, durante la presentazione del programma di eventi intorno all’8 marzo, Ersilia Raffaelli, presidente della Casa delle Donne di Viareggio, che porta avanti da anni, con impegno e sacrificio, una lotta all’indifferenza, alla violenza e diretta al riconoscimento della legittimazione della donna, come soggetto e non più, tra i retaggi di una società patriarcale, come oggetto, tra le mura domestiche e fuori. E, nel tempo, quell’impegno, riconosciuto e agevolato da bandi regionali come nazionali dal sostegno di associazioni che ha radici proprio nel territorio. Da Moores Rowland Partners e i dottori Vannucci, Filogari, Colle e Cerbioni che hanno permesso di installare al primo piano della Casa della Donna un impianto di riscaldamento e, così, di far ripartire i corsi e progetti lì iniziati, al ristorante Franceschini con una donazione di 800 euro, da Montevarchi di Siena per le card prepagate destinate alle donazioni alimentari e Sleipner Italia che ha raccolto 2mila euro con gli 80 biglietti natalizi per i loro clienti, a Conad che con la campagna intorno al 25 novembre e i portachiavi in collaborazione con D.i.r.e ha ricavato 2773 euro. In una rete di alleanze, e sostegno e forza per il lavoro stesso della Casa della Donna, diretto anche agli eventi e gli incontri verso la sensibilizzazione della comunità, come quelli organizzati intorno all’8 marzo che, con la collaborazione della Croce Verde, dove lunedì 10 sarà organizzato l’incontro con l’economista femminista Azzura Rinaldi, sul tema dell’quità nelle aziende, e dell’associazione Madri di Plaza de Mayo, si estenderanno anche a maggio con convegni ed eventi per le scuole. Così come per quest’ultime si terrà venerdì al teatro Jenco lo spettacolo sul corpo femminile e la sua inviolabilità “E al cubo“ di Angela Malfitano, con Elena Natucci, in collaborazione con le Pari Opportunità del Comune, e che si ripeterà sabato alle 21 in maniera gratuita e aperta a tutta la cittadinanza,, dopo la manifestazione, alle 16 in Piazza Mazzini “Donne, vita, libertà: presidio per la pace“. Il programma intorno all’8 marzo proseguirà a metà marzo, venerdì 14, con “Pachamama: una storia naturale“, l’incontro con l’esperto di ecologia applicata Max Strata, venerdì 21 marzo con l’intervista a Villa Paolina di Barbara Polacci a Carla Sanguineti, scrittrice e presidente dell’Associazione “Amiche e amici di Mary Shelley“, per concludersi il 26 marzo con l’incontro con Bruna Bianchi, “Femminismo e non violenza. Un’eredità di idee e di attivismo per il nostro presente“.Gaia Parrini