Eventi in rosa. Storie di donne . A Villa Bertelli

FORTE DEI MARMIUna Giornata Internazionale della Donna a Villa Bertelli declinata con più eventi, ingresso libero è il programma messo a punto da Comune, Fondazione Villa Bertelli e commissione pari opportunità. Si inizia nel Giardino di inverno alle 16.30 con Arianna Menciassi, docente di bioingegneria e robotica biomedica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che dialogherà con il sindaco Bruno Murzi sui progressi scientifici e sul ruolo delle donne nel mondo della ricerca. Alle 17.30 appuntamento con “Le italiane“ collana della Pacini Fazzi Editore dedicata all’universo femminile italiano per conoscere e scoprire le donne che nei secoli hanno fatto grande l’Italia. Partecipano la direttrice della collana Nadia Verdile, una delle autrici Angela Guidotti, docente universitaria a Pisa che ha scritto il libro su Eleonora Duse e l’editrice Francesca Fazzi della Maria Pacini Fazzi Editore. Si parlerà della scrittrice e giornalista impegnata nella difesa dei diritti delle donne Alba DeCéspedes, Eleonora Duse (nella foto) icona del teatro internazionale e la prima donna avvocata in Italia Lidia Poet. Libri che affiancano gli altri nella raccolta al femminile che comprende figure come Anita, Maria Montessori,Matilde Serao, Rita Levi Montalcini, Edda Bresciani, Grazia Deledda, Nilde Iotti, Sara Simeoni. Alle 21 “Cantando di donne“ di Davide Giandrini spettacolo tra canzone, teatro e cabaret. Il repertorio spazierà da Storia d’amore di Celentano, Ho visto Nina volare di De André e Rosalina di Concato fino a Il clarinetto di Arbore e Ma quale idea di D’Angio. Esibizionì accompagnate da racconti poetici su bellezza e forza femminile.