Evacuato l’asilo Arcobaleno. Avvistato un topolino a scuola

Evacuato l’asilo Arcobaleno nel capoluogo per allarme topi: riaprirà lunedì dopo la necessaria sanificazione. Il dirigente scolastico tranquillizza le famiglie. Dopo gli episodi sparsi nel territorio di apparizione di roditori, ieri era salito il panico nelle famiglie dei piccoli alunni della scuola materna di via Andreuccetti che, verso le 11, sono tornati di corsa a casa: pare che un topo si sia introdotto all’interno dell’edificio che, per precauzione, è stato sgomberato. Gli inservienti della scuola hanno già piazzato delle trappole ad hoc. "Carissime famiglie e membri della comunità scolastica – ha scritto il dirigente Germano Cipolletta – Desidero informarvi riguardo a un evento che è avvenuto questa mattina (ieri per chi legge, ndr) presso il nostro plesso della scuola dell’infanzia Arcobaleno. Verso le 10.30, è stato avvistato un topolino che dall’esterno si è intrufolato all’interno dell’edificio scolastico. In risposta a questa situazione, abbiamo immediatamente adottato misure precauzionali per garantire la sicurezza dei nostri bambini".

Nella sua lettera il dirigente scolastico aggiunge: "In qualità di dirigente scolastico, ho ritenuto opportuno avvisare le famiglie affinché potessero prelevare i loro piccoli al fine di assicurare la massima tranquillità. Desidero sottolineare che questa decisione è stata presa unicamente per precauzione e per garantire il benessere dei nostri alunni. Le insegnanti presenti questa mattina si sono scusate per l’inconveniente causato da questo episodio imprevisto, ma sono state eccezionali nel gestire la situazione con professionalità e calma. Sono grato per il vostro sostegno e la vostra comprensione. Vorrei rassicurarvi – prosegue – che gli esperti del Comune sono già intervenuti prontamente, posizionando ben 98 trappole sia all’interno che all’esterno del nostro plesso. Queste trappole verranno rimosse domani alle 12, e subito dopo il nostro personale scolastico procederà con una rigorosa sanificazione di tutti gli ambienti e delle pertinenze della scuola".

Le normali attività didattiche riprenderanno regolarmente lunedì mattina. "La sicurezza e il benessere dei bambini sono la nostra massima priorità, e continueremo a lavorare instancabilmente per assicurare un ambiente di apprendimento positivo e sicuro – chiude Cipolletta – Vi ringrazio per la vostra comprensione e il vostro continuo sostegno. Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o domanda".

Isabella Piaceri