Eurospin sceglie nuovi addetti

ADDETTI/E VENDITA EUROSPINGruppo Eurospin, ricerca per il proprio punto vendita a Seravezza. Assistenza alla clientela; operazioni di cassa; sistemazione della merce sugli scaffali; controllo scadenze prodotti; corretta tenuta del layout merceologico; pulizia di punto vendita. requisiti: costituiscono requisiti indispensabili: approccio positivo al cliente; flessibilità e capacità di adattamento; capacità comunicative e relazionali. Disponibilità a lavorare su turni e festivi; la residenza in zone limitrofe; essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti; precedenti esperienze nel settore retail o alimentare saranno valutate positivamente, ma si valutano positivamente anche profili senza-esperienza. A tempo determinato su turni diurni, dal lunedì alla domenica, con giorni di riposo compensativi.www.indeed.com

RECEPTIONIST E SEGRETARIA CLINICA ODONTOIATRICASkyDental 3d network di centri odontoiatrici in espansione sul territorio italiano, ricerca per la clinica di Viareggio 1 RECEPTIONIST SEGRETARIA. Pregressa esperienza nel ruolo, Buona conoscenza dei principali pacchetti informatici, in particolare Excel, Buona conoscenza di amministrazione e piccola contabilità Massima flessibilità, dinamismo, capacità di lavorare in team e disponibilità all’affiancamento e alla formazione. Contratto a tempo determinato di 6 mesi, con reali prospettive di inserimento definitivo. E’ previsto un periodo di formazione iniziale presso altre cliniche, al fine di acquisire le nostre procedure e protocolli per garantire un buon inserimento in struttura. Orario di lavoro: part time di 36 ore dal lunedi al sabato (su due turni dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20 a rotazione).www.indeed.com