Addio a Eugenia Biancalana. L’ultima richiesta della prof: “Ricorda che ero una campionessa di basket”

Viareggio (Lucca), 26 luglio 2024 – “Mi raccomando, quando non ci sarò più, scrivi che sono stata una campionessa di pallacanestro negli anni Quaranta-Cinquanta”. Mi chiamò a casa sua una decina di anni fa, quando era già anziana, perché le facessi questa promessa, e mi consegnò una serie di ritagli di giornale dei suoi successi con la Virtus Lucca. Eugenia Biancalana se n’è andata invece pochi giorni fa, alla veneranda età di 97 anni, ma nonostante non abbia avuto figli, ha lasciato una lunga ‘eredità di affetti’. Perché la professoressa Biancalana era indimenticabile: una donna brillante, intelligente, simpatica, con una inconfondibile voce rauca, ha allevato generazioni di studenti della scuole medie un po’ in tutta la provincia, concentrandosi poi alle medie “Viani” di Viareggio.

Ho sempre pensato che avrebbe dovuto insegnare al liceo classico perché il suo amore per il latino era smisurato e sapeva trasmetterlo agli allievi, che spesso finite le medie, raccoglieva a casa sua per lezioni private gratuite. Era un ‘insegnante esigente, d’altri tempi, che ti faceva sudare i bei voti, ma capiva perfettamente gli alunni e cercava di stimolarli a dare il massimo. Spesso sapeva comprendere anche il loro animo. Ho molti ricordi belli di lei, come quando volle trascinarmi alla settimana bianca che la scuola organizzava ogni anno, e pretese che, in quanto alunna meritevole, la scuola pagasse la mia quota perché la mia famiglia non poteva permettersi la spesa.

Lei è stata il mio modello di insegnante, non per nulla sono diventata una docente di italiano e latino, ma anche in chi non ha seguito le sue orme, ha lasciato un’impronta notevole. Si era sposata in tarda età con Aurelio Frati, ma dopo una decina di anni, è rimasta di nuovo sola, circondata dall’affetto comunque di nipoti e bisnipoti che fino alla fine si sono occupate di lei. Riposa nel cimitero di Viareggio, nella zona gestita dalla Misericordia.