Esonda il Burlamacca. Mercato ittico allagato

La mareggiata di ieri mattina ha creato disagi e qualche danno in città e nel resto della Versilia. A Viareggio è nuovamente esondato il Burlamacca cosa che ha costretto la municipale a chiudere per alcune ore via della Foce nel tratto tra il ponte girante e la Torre Matilde dove l’acqua aveva raggiunto i 20-25 centimetri di altezza. Nel tratto più a mare invece l’acqua del canale ha allagato le banchine e messo a dura prova gli ormeggi.

Problemi grossi in Darsena nell’area adiacente alla diga foranea. Via Marinai d’Italia è sprofondata sotto una coltre di 40 centimetri d’acqua di mare spinta fino là e fino al viale Europa dalla forza delle onde alte anche 4 metri. Irraggiungibile, come accadde anche il mese scorso, il nuovo mercato ittico, con le attività che sono rimaste paralizzate. Tutte isolate le banchine della darsena nuova. Ha tenuto bene, invece, la fortificazione di sabbia eretta sulla spiaggia di ponente. Questo ha evitato che il mare raggiungesse gli stabilimenti balneari e la Passeggiata.

A Lido e a Marina di Pietrasanta il mare è arrivato fino alle cabile. A Lido in particolare è stato allagato il bagno Venezia. Per quanto riguarda gli altri canali, tutti entro i limiti, tranne il Baccatoio e la Fossa dell’Abate che in alcuni punti hanno tracimato.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, insegne e cornicioni delle case. A Seravezza l’insegna di una banca si è abbattuta su un’auto in sosta danneggiandola. I problemi maggiori a Montigiano nel comune di Massarosa dove è stata interrotta la strada verso Gualdo a causa degli alberi inceneriti dal rogo dell’estate 2022, mai rimossi e poi caduti a più riprese. Gli alberi hanno tirato giù i cavi dell’energia elettrica. Molti abitanti sono rimasti diverse ore senza corrente con fuori uso il riscaldamento, i servizi, i frigoriferi.

Per la giornata di oggi è stata diramata un’altra allerta gialla per il vento forte e un’altra possibile mareggiata.