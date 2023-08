Escursioni e servizio bus navetta a Seravezza: ultimo appuntamento domani

Ultimo appuntamento domani con le escursioni nella Valle del Serra. “Tra il mare e le Apuane” è il tema di questo appuntamento promosso da Comune e Corchia Park che mette a disposizione guide ambientali. Il ritrovo è domani alle 8 a Palazzo Mediceo. La durata dell’escursione è di tre ore, prevede un dislivello di 300 metri ed ha un costo di 15 euro a persona. Prenotare allo 0584 778405 o alla email [email protected] A proposito della Valle del Serra, la navetta sarà attiva domani e domenica, ultimi due giorni per usufruire di questo servizio gratuito, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, con corse ogni 30 minuti da piazza Carducci e fermate presso la ex cava IMP, Desiata, Pozzo della Madonna, infine Azzano e la Cappella come corsa straordinaria che verrà attivata su richiesta.