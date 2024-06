Erba alta al cimitero. Protestano gli abitanti: "Ci vuole più decoro"

Non è piacevole portare un saluto o un ricordo ai propri cari che purtroppo ci hanno lasciato finendo in mezzo all’erba alta e alla vegetazione selvaggia. È questa la situazione che da un po’ di tempo si sta verificando al cimitero di Capezzano Monte (nella foto), con i residenti della frazione collinare che chiedono un adeguato intervento di pulizia e manutenzione in grado di ripristinare il decoro del camposanto. "Dopo essere passati ben due volte per le vie istituzionali – scrive un’abitante a nome di un gruppo di suoi compaesani – il degrado e lo stato di abbandono in cui versa il cimitero di Capezzano Monte sono sempre gli stessi. Rivolgiamo un appello a tutti coloro a cui sta a cuore questo luogo: segnalate la grave situazione all’Urp del Comune. La polemica fine a stessa non serve, servono mail agli uffici preposti".