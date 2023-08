Epatite C, screening gratuito La campagna inizia lunedì

Partirà lunedì il programma di screening gratuito sull’epatite C promosso dalla Regione Toscana e dalla Asl e rivolto a tutte le persone di età compresa tra i 34 e i 54 anni. E’ estesa inoltre, indipendentemente dall’età, all’intera popolazione carceraria e a chi è seguito dai servizi pubblici per le dipendenze, dove il programma è già stato avviato da più di un anno. Dall’epatite C oggi si può guarire, per farlo però è necessario diagnosticarla in tempo: l’infezione spesso decorre senza sintomi, ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Per questo la Regione Toscana ha lanciato un programma di screening, un’azione di prevenzione significativa per la tutela della salute individuale e collettiva, con l’obiettivo finale di eradicare il virus.

Come funziona lo screening. Lo screening consisterà in una test rapido, pungidito, su sangue capillare per la ricerca di anticorpi anti-Hcv. Il risultato sarà disponibile in pochi minuti.