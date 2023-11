Eolo spazza il viale Apua. Cascano rami e tre piante. Chiusura fino a venerdì

Tre alberi abbattuti dalla forza del vento come fuscelli, altrettante potature eseguite sulle branche di altre piante e la furia di Eolo che promette di nuovo tempesta. Tant’è che il viale Apua resterà chiuso al transito fino a venerdì nel tratto compreso tra l’Aurelia e via Unità d’Italia. Anche Pietrasanta si lecca le ferite dopo il fortunale che si è abbattuto lunedì all’ora di cena. Per fortuna gli alberi sono caduti sulla sede stradale senza danni a persone o cose, ma se lunedì non era stata emessa nessuna ordinanza di chiusura, stavolta i presupposti ci sono.

Fino al passaggio completo della perturbazione, che in base alle previsioni non si esaurirà prima di venerdì, quel tratto di viale resterà infatti off-limits alle auto, alle bici e ai pedoni. A preoccupare è il deciso rinforzo del vento, a partire da stasera, che dovrebbe raggiungere il punto massimo nella giornata di domani. "I nostri tecnici – spiegano l’assessore alla protezione civile Tatiana Gliori e quello ai lavori pubblici Matteo Marcucci – hanno potuto verificare le condizioni del viale con maggior chiarezza. Le ditte incaricate, grazie agli accordi-quadro che abbiamo stipulato mesi fa proprio per velocizzare i meccanismi di attivazione, sono al lavoro già da lunedì sera e proseguiranno in via straordinaria anche domani (oggi, ndr), includendo la Versiliana, per rimuovere tronchi e rami ed effettuare potature dove necessario. Il viale Apua, al momento, è un’area di cantiere e non ci sono le condizioni di sicurezza per riaprirlo regolarmente al transito di automobili, bici e pedoni".

Del viale, fino a nuove indicazioni, resterà attraversabile solo l’incrocio ai Macelli, oltre all’accesso garantito ai residenti, ai quali si raccomanda la massima prudenza. "In questi giorni – aggiunge Gliori – evitiamo passeggiate nelle aree boscate e di attraversare zone densamente alberate. Con raffiche di vento così sostenute la caduta di ramaglie è un rischio più che reale: adottando comportamenti di semplice buon senso possiamo mitigare questo rischio". L’assessore ricorda infine che nei mesi scorsi dal viale sono state rimosse tutte le 48 piante che, in base alle perizie eseguite da diversi agronomi forestali per conto del Comune e di Unicoop, risultavano al livello massimo sulla scala di propensione al cedimento e, dunque, pericolose per la pubblica incolumità.

Daniele Masseglia