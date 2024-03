Enoteca Giulia compie 20 anni. Una scommessa italo-spagnola che ha conquistato personaggi

La scommessa del gusto tutta innovativa, che strizza l’occhio a vini di qualità e piatti iberici, segna il traguardo dei 20 anni. L’Enoteca Giulia ha lanciato una nuova cucina e detiene anche un record tutto ’rosa’, lo staff interamente al femminile (Silvia, Chiara e Miranda in sala; Federica, Alessandra, Eleonora e Cinzia in cucina). Per festeggiare il 12 aprile dalle 19 alle 20 verrà fatto un brindisi con una 6 litri di champagne Bollinger. Era il 1° aprile 2004 quando Giulia Franchi e il marito Riccardo Sanchez Martin, detto Puchi (conosciuto durante l’Erasmus in Spagna) maestro cortador de jamon e sommelier Ais, avviarono l’Enoteca Giulia in via Risorgimento: una bottiglieria che poi si è sviluppata lanciando la speciale paella. "Non avevamo cucina – racconta Giulia Franchi – facevano piatti freddi abbinandoli al vino con spuntini degustazioni e siamo stati precursori dei prodotti spagnoli. Nel 2009 la realizzazione della parte cottura e dei piatti caldi che ci hanno permesso di proporre la paella per lavorare anche in inverno. Poi nel 2017 il totale restyling dell’architetto Michelangelo Chiti, con vetrate che si aprono al mondo". Quel tempio di tapas e Pata Negra è amato da tanti personaggi: Ellen Hidding, Beatrice Valli con Marco Fantini, l’attore Luca Calvani, Frank Matano, Massimo Moratti e Adriano Galliani, la famiglia Confalonieri, fino a stelle del calcio come Pierluigi Casiraghi e Alberto Gilardino oltre ai più importanti produttori di vino. "Ormai – aggiunge Franchi – questa è la mia seconda famiglia: mia figlia Adele Pilar in estate ci aiuta, Marco Eloy ha 11 anni ma già respira l’atmosfera del posto. Federica Manfrini in 20 anni è rimasta alla guida della cucina. Ricordo quando aprimmo: io e mio marito eravamo giovani e speravamo in un progetto che non sapevamo se saremmo riusciti a realizzare".

Francesca Navari