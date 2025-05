Enolia, via alla kermesse del gusto. Assaggi, seminari e specialità

Dici vino, olio, prodotti di qualità e pensi a Enolia, la più grande manifestazione enogastronomica a ingresso gratuito di tutta la Toscana. L’appuntamento è da sabato 10 a lunedì 12 nell’area medicea, con una estensione – nel week end – sino al centro storico con il mercatino dell’artigianato e l’arte. "Enolia rappresenta una manifestazione di punta nella primavera versiliese che apre la stagione dei grandi eventi estivi – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – un vero tributo alle eccellenze enogastronomiche del territorio e d’Italia". Ai visitatori sarà offerta la ghiotta opportunità di assaporare extravergini di oliva di alta qualità tra i quali l’olio di “olivo quercetano”, una varietà autoctona della Versilia, e si potrà partecipare a mini-corsi per approfondire la conoscenza dell’olio nelle sue diverse sfaccettature. Sabato si terrà anche un importante incontro, promosso da Slow Food Terre Medicee e Presidenza dop di Lucca, proprio nell’ambito dei venti anni della Dop Lucca, sulla cecidonia ovvero la malattia che aggredisce gli olivi. Di grande richiamo anche il Villaggio del vino artigianale, curato dal giornalista enogastronomico Marco Bellentani con vini biologici selezionati da ben cinquanta produttori. Con un calice e una pettorina (da 15 euro), i partecipanti potranno esplorare le diverse espressioni del vino biologico e naturale italiano.

Per tutto il weekend si potrà acquistare vino, olio e prodotti come in un vero grande mercato, direttamente dai produttori. Lo spazio conferenze sarà condotto da Francesco Speroni. Tra le novità di quest’anno anche l’adesione delle attività della ristorazione che, su invito dell’assessore al commercio Adamo Bernardi, proporranno nei due giorni di Enola piatti e aperitivi dedicati alla manifestazione. "Un appuntamento che si avvicina al lusinghiero traguardo dei venticinque anni – spiega l’ideatore Gabriele Ghirlanda – in realtà quest’anno la manifestazione compirebbe il quarto di secolo dal suo debutto, non ci fosse stato lo stop per il Covid". "L’area medicea si presta ancora una volta a essere una suggestiva location per eventi di qualità – aggiunge Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee – accogliamo quindi con rinnovata soddisfazione Enolia che quest’anno sarà accompagnata dalla mostra sugli anni ‘90, un altro imperdibile evento della primavera ed estate versiliese”.Enolia sarà aperta al pubblico sabato e domenica dalle 9 alle 19.30. Domenica, dalle 14 alle 20, servizio navetta gratuito dal terminal di Querceta. Per info: 335 8078935 e 339 2381193.