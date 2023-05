Enolia, la kermesse partita col botto Stand e golosità fino a domani

Occhi puntati al cielo e acquolina in bocca per la 22° edizione di Enolia partita ieri – nonostante il tempo incerto – in un tripudio di sapori e di profumi, con oli, vini e prodotti di alta qualità in degustazione fino a domani sera. Oltre 30 tipi di olio, 220 vini bianchi rossi e bollicine in degustazione, 45 artigiani del gusto: per la prima volta a Enolia il ciauscolo una specialità umbro-marchigiana, vasetti di prodotti ittici di eccellenza dalla Calabria, lo zafferano coltivato a Massarosa, il pesto di Genova e tanto altro ancora, per soddisfare gusti e curiosità. Il passo in avanti rispetto alle precedenti edizioni è senz’altro l’estensione dell’evento a domani, in una location suggestiva come la Fondazione Arkad, a fianco di palazzo Mediceo. È qui che verrà decretato il miglior bianco e le migliori bollicine per l’estate, una sfida che ha entusiasmato i vignaioli e che troverà grande apprezzamento negli appassionati del buon bere.

Oggi due sono gli appuntamenti clou: alle 17 il debutto del nuovo prodotto, lo Scoppolato affinato in Orzo & Birra, frutto di una collaborazione tra Casa Pedona di Camaiore ed il Birrificio agricolo di Lucca Radical Brewery; alle 17,30 invece sarà assegnato il Premio Enolia 2023 (una scultura in bronzo dell’artista Matteo Castagnini raffigurante la Dea Versilia che abbraccia il territorio di Seravezza), ad Alvise Borghi, lo storico autore televisivo dei programmi di Gerry Scotti, Passaparola, Caduta libera, Chi vuole essere milionario e molti altri, con le numerose domande di enogastronomia ha contribuito a far scoprire piccoli nicchie gastronomiche sparse per l’Italia.

Venendo al tema viabilità, si ricorda innanzitutto che oggi pomeriggio, a partire dalle 14.30 è disponibile il servizio bus navetta gratuito, con partenza dall’area parcheggio del terminal della stazione ferroviaria di Querceta. Intanto il comandante della polizia municipale Mauro Goduto, ha firmato un’ordinanza relativa alla viabilità nel capoluogo. In via Fusco divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli; off limits pure via Roma e piazza Carducci dalle 8 alle 20. Nel parcheggio dell’area medicea e nella via di accesso allo stesso divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, eccetto i mezzi degli espositori o inerenti la manifestazione. Infine in via del Palazzo, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e la via d’accesso al parcheggio dell’area medicea, vige un divieto di sosta con rimozione forzata (con creazione di un passaggio pedonale).