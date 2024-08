Ennesimo furto su un’auto in sosta. "Fate attenzione ai ladri"

È successo ancora una volta, con le stesse identiche modalità. Auto parcheggiata in fondo al viale Apua da chi desidera farsi una passeggiata in Versiliana e dintorni, e al ritorno la visita dei ladri con la borsa che sparisce. A farne le spese, domenica pomeriggio tra le 17 e le 18, è stata una donna alla quale non è rimasto che sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Pietrasanta. "Dopo i temporali del mattino il tempo si era rimesso – racconta – e così ho improvvisato una camminata a Fiumetto, parcheggiando la Smart sul viale Apua, vicino all’ingresso della Versiliana. Appena scesa ho messo la borsa nella bauliera e ho preso le scarpe da ginnastica. Qualcuno mi ha avvistato ed è entrato in azione. Dentro c’erano documenti, cellulare, bancomat e 40 euro. Ai miei concittadini dico di stare sempre attenti e di chiudere bene le bauliere". Tutto questo in attesa che venga installata l’annunciata telecamera.

d.m.