Energia pulita: tre progetti pronti a partire

Energia “pulita” da fonti rinnovabili per alimentare le necessità degli immobili pubblici. La giunta ha varato tre progetti di fattibilità tecnica ed economica, riferiti alla palestra comunale “Tommasi”, alla scuola primaria “Mutti” di Strettoia e all’edificio che ospita la sede comunale distaccata in via Capriglia, per “candidarsi” al Programma Regionale Toscana 2021-2027 che eroga finanziamenti per realizzare impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili. "Stiamo cercando ogni strada – così l’assessore a lavori pubblici Matteo Marcucci – per rendere gli edifici che sono sotto la nostra diretta cura non solo efficienti e moderni, ma anche coerenti con i bisogni del nostro Pianeta". Per la palestra Tommasi, attualmente servita da un impianto termico centralizzato con due caldaie, il progetto (con importo di circa 60.600 euro) prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico posto sulla copertura del corpo principale e di un sistema anticaduta per la manutenzione, in sicurezza, dell’impianto stesso. Stesso tipo di intervento per la primaria “Mutti” di Strettoia (36.900 euro). Per il fabbricato che ospita servizi socio-sanitari e amministrativi, tra le vie Martiri di Sant’Anna e Capriglia, invece, il progetto (lavori per circa 111.600 euro) prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico