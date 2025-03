"En curiosi i cunigliori". CarnevalPuccini in scena

Il titolo è già tutto un programma: con “En curiosi i cunigliori“ torna in scena – domani e venerdì sulle tavole del teatro Jenco – la compagnia teatrale del Carneval Puccini di Torre del Lago con la sua canzonetta. Si tratta del terzo spettacolo messo in scena dalla Compagnia teatrale dell’associazione, che ha il merito di aver ridato vita ad una tradizione che viene da lontano. Sotto l’attenta regia di Michele Cordoni, coadiuvato da Lara Tomei, il Carneval Puccini propone anche quest’anno un format moderno e frizzante, ricco di sketch basati su satira, giochi di parole e luoghi comuni, ma anche di spunti di riflessione e ricordo. Già sold out il teatro, con tutti i biglietti venduti tra il bar “La pagoda“ della frazione e “La Fauzia“ in Passeggiata, "Per noi un motivo di orgoglio e al contempo una responsabilità – spiegano dal direttivo dell’associazione – dopo il Carnevale dei piccoli, la pedana aggregativa e altre iniziative, la canzonetta chiude il cerchio del nostro bellissimo Carnevale. Quella dello spettacolo in vernacolo è una tradizione che ha radici lontane nel tempo che dobbiamo preservare, onorare e tramandare, ed in tal senso è ulteriore motivo di soddisfazione il percorso di crescita, individuale e di gruppo, della nostra Compagnia". Il ringraziamento va " a tutti coloro che ci sostengono in questa avventura, dai nostri sponsor al pubblico, senza i quali sarebbe impensabile fare tutto questo". Nel cast Alessio Matteucci, Antonella Ramacciotti, Asia Caltagirone, Bonny Duvali, David Dinelli, Fabio Pison, Giulia Rogai, Lara Tomei, Marco Carmazzi, Martina Porcelli, Maurizio Palagi, Natasha Ponis, Roberta Biancolini, Sauro Farnocchia, Silvia Olivi. Coreografie di Antonella Ramacciotti e Valentina Pezzini a cura della ZAF dance crew.