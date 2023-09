Empori della solidarietà nelle chiese sconsacrate

Recuperare le chiese sconsacrate, e restituirle alla comunità attraverso una nuova funzione. Affinché, anche se non con la fede, possano essere ancora di supporto alle necessità terrene del territorio. È infatti in corso, tra l’Arcidiocesi e la Soprintendenza, un procedimento per trasformare la chiesina del De Sortis, al Varignano, e la vecchia chiesa della Migliarina in “Empori della solidarietà“, sull’esperienza della bottega solidale “Centocinquantatré“ inaugurata nel 2020 a Torre del Lago. Un negozio nel quale le famiglie con fragilità economica possono scegliere, gratuitamente, generi alimentari, anche freschi, oltre a prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa. Intanto, in previsione dell’inverno, la Caritas Diocesana ha avviato un confronto con il Comune per trovare uno spazio che possa ospitare i senza tetto rinforzando l’offerta dell’asilo notturno della Misericordia. "Lo scorso anno – spiega don Simone Giuli – l’Arcidiocesi ha messo a disposizione i locali adiacenti ala chiesa di San Paolino. Qualora non si dovesse trovare un luogo più adeguato quei locali saranno comunque a disposizione per rispondere a quella che, però, non può essere affrontata solo come un’emergenza legata al freddo".