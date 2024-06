"Emozione unica. Grazie agli elettori"

"Oltre 2400 persone hanno scritto il mio nome e mi hanno dato fiducia. E questa è un’emozione e una soddisfazione immensa per la quale voglio ringraziarvi tutti". Silvia Bertolucci, avvocata amministrativista, consigliera comunale della Lista “Del Ghigaro“ e candidata viareggina alle europee nella lista Stati Uniti d’Europa, è più che soddisfatta del risultato personale. In città con 443 preferenze è addirittura arrivata avanti ai big nazionali del partito Renzi (353) ed Emma Bonino (153). Un risultato personale mitigato "purtroppo – ammette – dal fatto che la lista Stati Uniti d’Europa a livello nazionale non è riuscita a ottenere un risultato utile ad eleggere rappresentanti al Parlamento Europeo e questo è un dato che non può renderci felici". Ma a Viareggio e in lucchesia Bertolucci ha raccolto molti consensi che sicuramente saranno ’’pesati’ nelle scelte future a cominciare dalle prossime elezioni amministrative. "Ciò nonostante – aggiunge infatti – sono orgogliosa di aver creduto in questo progetto che per me resta ciò di cui c’è bisogno in Europa e in Italia. E sono orgogliosa di aver portato il mio contributo insieme alle tante persone che mi hanno sostenuto sul territorio. È stata un’esperienza importante che sicuramente non dimenticherò". "Questa campagna elettorale – osserva ancora l’avvocato Bertolucci – mi ha regalato tantissime emozioni, tantissime occasioni di crescita e mi ha insegnato tante lezioni preziose che porterò con me. Sono grata per ogni persona che ho incontrato, per ogni realtà che ho imparato a conoscere e apprezzare. Un valore inestimabile che non disperderemo e che sarà prezioso nel cammino che porteremo avanti".