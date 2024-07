Un anno senza Emma e Leonardo. Il ricordo diventa un inno alla vita

Viareggio (Lucca), 4 luglio 2024 – Andavano al mare quella mattina. Lei abbracciata, stretta forte, a lui: Emma e Leonardo su una bicicletta. In una giornata di sole come questa, di luglio come questa. Una giornata come tante che però diventa speciale quando hai vent’anni e vivi un amore. Così doveva essere per Emma Genovali e Leonardo Brown : una bella giornata d’estate. Di quelle che poi ti racconti d’inverno. Di scherzi in acqua, di sole sull’asciugamano e di musica nelle cuffie. Un gelato sulla riva, un bacio salato. Abbracciati, fino al tramonto. Che però è calato troppo presto; quando quella mattina, sulla strada verso il mare, Emma e Leonardo sono rimasti vittime di un incidente stradale.

È passato un anno. E nell’anniversario di quel giorno tragico, le famiglie, gli amici, quella città che ha imparato a conoscere i due ragazzi dai racconti e dalle fotografie – lei con quel sorriso timido, e lui con quegli occhi premurosi – , hanno deciso di ripercorrere quella stessa strada, verso il mare, dove Emma e Leonardo il 4 luglio non sono riusciti ad arrivare. Li porteranno fin li, insieme ai ricordi, sulla riva del Muraglione. Con qualche lacrima, inevitabile; ma con la consapevolezza che vivere, inseguire un sorriso, puntare alla felicità, celebrare la vita... sia anche il modo per rispettarla questa vita fragile come un soffio. Per rispettare la memoria di Emma e Leonardo.

E proprio con questo scopo è nata (A)mare: l’iniziativa promossa dall’associazione “Vivi con Emma & Leo“ , fondata per sostenere chi si sente solo e scoraggiato, che comincerà questa sera alle 18 per proseguire fino alle 23. Sulla spiaggia del Moletto. Tante le attività commerciali che sostengono l’evento e le associazioni che hanno deciso di partecipare per condividere riflessioni e costruire legami: dalla Croce Verde alla Croce Rossa – a cui saranno devoluti gli incassi delle vendita delle speciali magliette e delle borsine di cotone realizzate dalla onlus di Emma & Leo – passando per il gruppo Frates, fino all’associazione “FenomenAle", istituita nel ricordo di Alessandro Cecchi.

La serata sarà poi accompagnata dalla musica, quella di due gruppi, uno Jazz e uno Blues, composti da alcuni alunni e alunne del liceo Passaglia di Lucca, compagni di classe di Emma. Quella inedita, dei giovani cantautori di Viareggio e della Versilia Jaco Cinquo , Wez e Beca , e proseguirà con le cover rock dei Cao Bao per terminare con dj Mattew. Ci sarà una lotteria benefica, che mette in palio una tavola da surf, una lampada d’artigianato realizzata con gli straccali e una sorpresa dell’artista Silvia Cirri.

Ma ci sarà soprattutto il ricordo, quello di Emma Genovali e Leonardo Brown, a tener vivo un impegno. Quello sostenuto da migliaia di firme, per chiedere al Comune di modificare e rendere più sicuro l’incrocio della Darsena, tra via dei Pescatori e via Giorgetti, dove un anno fa è accaduto il tragico incidente. E, soprattutto, l’impegno con il futuro.