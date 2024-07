Emergenza estiva al Pronto Soccorso. Specializzandi in corsia al Versilia

VIAREGGIO

Saranno 25, i nuovi specializzandi, di cui cinque al Versilia, che dal prossimo primo agosto saranno in servizio nelle strutture di Pronto Soccorso, per far fronte alla carenza di personale medico di emergenza urgenza. Un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra, e rete, a livello aziendale e di concerto con la Regione, e delle strutture e dei professionisti che permetteranno di coprire i turni in maniera adeguata anche nelle sedi in cui ci sono più difficoltà a reperire professionisti, così da supportare anche gli ospedali più piccoli.

"Grazie all’interessamento diretto della direttrice generale Maria Letizia Casani e della direzione aziendale, all’autorizzazione delle acquisizioni di personale da parte della Regione Toscana e al coordinamento dal punto di vista gestionale del nostro dipartimento - evidenzia il direttore del dipartimento Emergenza, Alberto Conti - siamo arrivati a questo primo importante risultato, con gli specializzandi che andranno a rafforzare e potenziare tutte le strutture di Pronto soccorso della nostra Azienda e non solo per il periodo estivo ma anche per i prossimi anni. Gli specializzandi verranno assunti secondo le disposizioni del cosiddetto decreto Calabria, con una strategia in grado di supportare i PS più in difficoltà, con modalità che permetteranno di far ruotare i nuovi medici su più sedi". Il PS Versilia, difatti, invierà, come altri dipartimenti interessati, i suoi neoassunti per un 30 % dell’orario al PS di Lucca, oltre ai due medici che già attuano lo stesso modello da un anno e ognuno degli specializzandi garantirà 30 ore settimanali, con un orario che sarà declinato in base al grado di autonomia del professionista e nella funzione di necessità delle strutture aziendali. Ma le assunzioni non sono le sole novità. "Nell’ambito dell’emergenza urgenza - prosegue Conti - vengono anche applicati nuovi modelli organizzativi, attivati già nei mesi scorsi. Sono state istituite 6 unità operative semplici in affiancamento alle altrettante unità, che, con a capo un professionista specializzato, giovane ed esperto in Medicina d’urgenza, saranno unità funzionali trasversali, con compiti di diagnostica e assistenza dei pazienti con patologie urgenti e gravità maggiore".

"Le assunzioni - conclude il dottor Conti - non saranno considerate dall’Azienda Usl come un punto d’arrivo, ma prosegue in maniera costante lo sforzo per il reclutamento di ulteriori professionisti per venire incontro alle necessità della cittadinanza".