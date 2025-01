Emergenza casa, la replica: "Occupiamo stabili abbandonati"

Il pugno duro contro le occupazioni annunciato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro alla festa della Municipale ha innescato una dura reazione da parte dei movimenti per il diritto all’abitare, tirati in ballo proprio dal primo cittadino. "Chi usa la violenza per occupare – aveva detto il sindaco – dev’essere buttato fuori". Ma secondo la rete Occupy Comune "le occupazioni di case rivendicate dal movimento e dai sindacati sono pubbliche e trasparenti, note alla cittadinanza, alla questura e alla magistratura; nessuna delle case occupate – si legge in una nota – è proprietà privata o Erp e le famiglie coinvolte non hanno sottratto diritti ad altri cittadini o scavalcato graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari". E questo perché "ogni immobile occupato è di proprietà pubblica, in stato di abbandono. Queste occupazioni, oltre a togliere dalla strada intere famiglie con minori e persone malate, costituiscono una forma di protesta volta a denunciare e mappare gli immobili pubblici lasciati marcire".