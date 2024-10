“Elisa Bonaparte“ nel libro di Giuliana Pellegrini

“Elisa Bonaparte“ raccontata nel romanzo storico di Giuliana Pellegrini sarà la protagonista dell’incontro di venerdì alle 17 nel Giardino d’Inverno. Giuliana Pellegrini, docente alle scuole superiori, ha ricostruito attraverso una ricerca storica la vita e le vicissitudini di Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone, principessa di Lucca e granduchessa di Toscana, che ha governato il territorio per 9 anni. Il libro sarà presentato insieme a Giuseppe Tartarini (foto) presidente del Circolo Sirio Giannini e da Franco Dazzi, docente. Alcune delle opere pubbliche realizzate da Elisa sono : la via Sarzanese, la via della Foce, che unisce le città di Massa e Carrara, la bonifica delle paludi costiere, Piazza Napoleone e Porta Elisa a Lucca. Ingresso libero.